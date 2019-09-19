«На сегодняшний день в Азербайджане значительно сократилось число детей, рожденных девушками в возрасте 15-17 лет. В 2018 году эта цифра была равна 2129, и это немало».

Как сообщает АПА, об этом в своем выступлении на конференции на тему «Место и роль религиозных общин в защите прав женщин» заявила главный консультант Отдела информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Вейсалова.

По ее словам, рождение 2129 детей означает то, что в неофициальный брак должны вступить примерно 3000-3500 девушек в возрасте 15-17 лет: «На данный момент в южной зоне цифры по ранним бракам не такие страшные по сравнению с низменной (Аранской) зоной. Ранние браки заключаются даже в бакинских селах. По нашим данным, в южной зоне есть такие высокогорные села, где за последние 10-15 лет не было ни одной девушки, получившей высшее образование. В некоторых регионах, наоборот, девушек, получивших образование больше, чем юношей. Причина в том, что в этом регионе много юношей, попавших под влияние радикальных религиозных группировок».

Minval.az