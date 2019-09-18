Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев провел встречу с делегацией, которую возглавляет министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава.

Как сообщили АПА-Экономикс в SOCAR, на встрече было отмечено, что Азербайджан и SOCAR являются главными поставщиками энергии в регионе, обсуждены вопросы, связанные с поставкой газа в Грузию.

Н.Турнава подробно рассказала об успешной деятельности SOCAR, как оператора газораспределительной сети в Грузии и о перспективах сотрудничества. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения устойчивой деятельности SOCAR в рамках определенных правительством Грузии рыночных условий, полезной, оптимальной и эффективной формулы сотрудничества с условием возврата в Азербайджан стоимости вложенных инвестиций.

Minval.az