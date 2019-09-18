18 сентября руководитель Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем.

Рамиз Мехтиев выразил уверенность, что Зась будучи на посту генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) внесет вклад в развитие азербайджано-белорусских отношений.

«Рамиз Мехтиев поздравил Зася со вступлением на новую должность (генсека ОДКБ – ред.) с января 2020 года. Он выразил уверенность, что и в период работы на новой должности он внесет вклад в развитие дружеских отношений между Азербайджаном и Беларусью»,- отмечается в информации.

На встрече с азербайджанской стороны принимал участие глава Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов и завотделом Администрации президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров.

Minval.az