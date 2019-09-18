Сегодня продолжился суд над бывшим директором школы №162 Севиндж Аббасовой, обвиняемой в халатности, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего. После суда директор школы, где училась Э.Гаджиева ответила на вопросы журналистов.

Как сообщает АПА, С.Аббасова заявила, что был установлен факт совершения суицида Элиной Гаджиевой под действием психотропного вещества:

«Полиция провела следствие. Когда мы отправляли ребенка, она была жива-здорова. Я и в больнице была рядом с ней. 4 апреля два часа провела рядом с ребенком. Никого не было, я ждала, что может быть придет кто-то из родителей, чтобы ребенок не оставался один. У нас с ней были дружеские беседы. Кроме директора школы, я также являюсь учителем географии и у меня нет никаких проблем в общении с детьми».

Minval.az