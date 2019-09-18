Сегодня продолжился суд над бывшим директором школы №162 Севиндж Аббасовой, обвиняемой в халатности, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего.

На суде первый заместитель главы Исполнительной власти Сабаильского района Халида Байрамова выступила в качестве свидетеля, сообщает АПА.

Она отметила, что об инциденте ей сообщила директор школы Севиндж Аббасова:

«Севиндж Аббасова позвонила мне и сказала, что 8-классница упала со второго этажа. Я посоветовала не паниковать. Я доложила о происшествии главе исполнительной власти и, попросив у него разрешения, поехала в школу. После разговора с главой ИВ позвонила директору и сказала, чтобы она вызвала полицию и скорую помощь».

Х.Байрамова в показаниях отметила, что директор ей сказала, что скорую помощь уже вызвали: «Я доехала до школы в 11:01. Полиция уже была там. Элину уложили на диван. Директор была очень взволнована. Я увидела, что врача еще не вызывали и напрямую связалась с доктором Рауфом, попросила срочно выслать машину скорой помощи. Через 4 минуты прибыла бригада скорой помощи».

Замглавы сказала, что Элина Гаджиева приняла лекарства в большом количестве: «Там сказали, что Элина выпила много лекарств. Девочка сама призналась, что вчера приняла 30 таблеток, а сегодня 60. Так как она сказала, что выпила лекарства, ее отвезли в токсикологию. Но потом, увидев ее травмы, направили в «Семашко».

Х.Байрамова отметила, что смерть Элины оказалась для них неожиданной: «Врачи нас заверили, что Элине ничего не угрожает».

Замглавы исполнительной власти также отметила, что Элина пожаловалась на одноклассников: «Впервые в школе, когда я увидела Элину, она говорила, что хочет умереть. «Мне она сказала, что этот класс, эти дети – ужасны. Я хочу уйти из этой школы».

В своих показаниях Х.Байрамова также заявила, что не предлагала матери Э.Гаджиевой денег для перемирия: «Говорят, что директор – моя родственница, подруга. Это ложь. Я просто им помогала».

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