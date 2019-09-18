Оскорбивший сотрудника дорожной полиции водитель Фахраддин Насиров принес извинения всем полицейским.

Говоря об инциденте, водитель рассказал, что сотрудник полиции попросил его представить свои документы.

«После предъявления документов сотруднику полиции он спросил меня, есть ли у меня лицензия на занятие деятельностью такси. Я ответил «нет», после чего полицейский составил в отношении меня протокол. Я диабетик, меня вывело из себя такое решение полицейского, и я его оскорбил. Я найду этого полицейского и извинюсь перед ним. Я приношу свои извинения всем сотрудникам полиции», — сказал Ф.Насиров.

Minval.az