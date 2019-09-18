Уделяя особое внимание развитию науки и образования, Nar реализовал еще один успешный социальный проект по случаю 15 сентября — Дня знаний. На этот раз, мобильный оператор порадовал школьников одной из деревенских школ. Так, Nar предоставил все необходимые школьные принадлежности ученикам 1-го класса школы, расположенной в селе Тазакенд Джалилабадского района. Сюда входят школьные сумки, тетради, цветные карандаши и другие канцелярские товары, которые ученики будут использовать в течение учебного года. Таким образом, оператор старался дать дополнительную мотивацию детям, которые идут в школу в первый раз.

Визит представителей Nar обрадовал детей и еще больше раскрасил их праздник. Детям очень понравились подарки. Они пообещали, что успешно завершат учебный год и в будущем станут достойными гражданами нашей страны и лучшими специалистами в своей профессии.

Отметим, что это уже второй визит Nar в эту школу, расположенную в селе Тазакенд Джалилабадского района. 23 апреля этого года, в Международный день книги, оператор мобильной связи подарил школьной библиотеке более 500 книг и современных компьютеров для доступа в электронную библиотеку.

Начальник отдела по связям с общественностью компании Azerfon Азиз Ахундов отметил, что продвижение науки и образования является одним из важнейших направлений социальных проектов Nar: «Несколько месяцев назад, когда мы подарили книги этой школе, мы увидели радость детей и их стремление к учебе, что снова привело нас суда. Мы хотим, чтобы дети, которые только начинают ходить в школу, почувствовали внимание и заботу Nar. Мы верим, что наша поддержка повысит интерес детей к учебе, и они внесут свой вклад в развитие нашей страны в будущем, получив высшее образование».

Директор школы, Валех Нифтиев, сказал, что эти подарки подарят детям стимул, чтобы учиться еще лучше: «Среди наших учеников есть и такие, семьи которых испытывают трудности с покупкой школьных принадлежностей. Поэтому для них, это особенно ценный подарок. Книги, ранее предоставленные Nar для нашей библиотеки, помогли повысить интерес детей к чтению. Мы высоко ценим эти подарки, и очень благодарны Nar».

Отметим, что для Nar уже стало хорошей традицией снабжать школы учебниками и школьными принадлежностями. Оператор мобильной связи реализовал успешные проекты, направленные на поддержание формирования привычки читать среди детей, с целью помочь им понять всю важность образования.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8000 базовых станций и охватывающей 97,5 % территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Minval.az