Таможенные органы Азербайджана пресекли нелегальную попытку ввоза в страну различных лекарственных препаратов, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Оперативная группа ГТК установила, что лекарственные препараты путем подделки документов планируются завезти в страну на грузовом автомобиле марки DAF. Грузовой автомобиль прибыл на территорию Азербайджана 16 сентября через таможенный пост «Красный мост» и, не пройдя проверку через рентгеновский аппарат, направился на заправочную станцию на территории села Шыхлы Газахского района, где номера c автомобиля были сняты и прикреплены к ожидавшему на территории такому же грузовику», — говорится в сообщении.

Далее, согласно сообщению, автомобиль, прибывший из Грузии, начал двигаться в сторону Баку, а подмененный грузовик вернулся на таможенный пункт, чтобы пройти проверки.

«Оперативная группа из сотрудников ГТК задержала оба грузовика и доставила их на таможенный пункт «Красный мост». При осмотре транспортного средства, прибывшего из Грузии, были обнаружены лекарственные препараты 850 наименований на общую сумму в 2 млн манатов. По факту ведется расследование», — отмечается в сообщении.

Minval.az