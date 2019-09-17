Азербайджан в январе-августе 2019 года увеличил импорт продовольствия на 14% — до $996 млн 772,4 тыс., говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу – 852,878 тыс. тонн (рост на 16,6%) на $186 млн 213,41 тыс., плодоовощную продукцию — 198,497 тыс. тонн (рост на 6%) на сумму $119 млн 632,61 тыс., мясо – 33,21 тыс. тонн (рост на 10%) на сумму $50 млн 138,31 тыс., масла растительного и животного происхождения – 102,578 тыс. тонн (спад на 1,2%) на $85 млн 707,83 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан в январе-августе 2019 года составил 8 тыс. 424,82 тонн (рост на 5,1%) на $42 млн 193,3 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 10,62% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Minval.az