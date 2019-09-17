«Проблема относительно Дома-музея Джафара Джаббарлы решится в скором времени».

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Абульфас Гараев на мероприятии в Шушинском государственном музыкальном драматическом театре по случаю открытия нового театрального сезона.

По его словам, проводятся определенные работы, связанные с Домом-музеем Джафара Джаббарлы: «Естественно, данный вопрос также решится в скором времени. По случаю юбилея Джафара Джаббарлы его произведения поставлены в различных театрах страны. Его произведения будут ставиться и впредь в новом оформлении и современной постановке. Мы с нетерпением ждем этого. А пока заняты работами в его доме-музее».

«Министерство культуры также осуществит ряд проектов по случаю юбилея Джалила Мамедгулузаде», — добавил А.Гараев.

Minval.az