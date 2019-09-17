«В Азербайджане день Ашура прошел очень спокойно. Можно сказать, что правонарушений не было отмечено. И верующие, и работники мечетей с достоинством выполнили свои обязанности».

Как сообщает АПА, об этом в разговоре с журналистами сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

Он сообщил, что каждый гражданин получил право свободно участвовать в религиозных мероприятиях в день Ашура: «Мы тоже вместе с Управлением мусульман Кавказа приняли участие в донорской акции. Тысячи граждан Азербайджана проявили солидарность, приняв участие в этой акции».

М.Гурбанлы выразил отношение по поводу информации о некоторых случаях самобичевания. Он отметил, что самобичевание встречается в странах, где отмечается день Ашура: «Это неприемлемо с точки зрения нашей религии. Но с сожалением отмечу, что мы можем наблюдать такие случаи в некоторых странах. Если посмотреть 15 и более лет назад на ситуацию в Азербайджане, то можно увидеть, что таких случаев было очень много. В результате проведенной пропаганды в Азербайджане теперь случаи самобичевания встречаются редко. Мы считаем, что такие случаи остались в прошлом и в будущем мы вообще не будем с ними сталкиваться».

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