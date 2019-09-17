Азербайджан 8-10 октября презентует туристический потенциал на выставке «Pakistan Travel Mart» в Карачи (Пакистан), говорится в сообщении Бюро по туризму Азербайджана.

«14 азербайджанских компаний представят посетителям выставки различные направления туризма в Азербайджане, в том числе, информацию о достопримечательностях, национальной кухне, туристических маршрутах и отелях страны»,- говорится в сообщении.

Бюро отмечает, что азербайджанские компании также проведут B2B встречи с представителями туристического сектора Пакистана.

В январе-августе 2019 года турпоток из Пакистана в Азербайджан составил 29 тыс. человек и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 12,9%.

Minval.az