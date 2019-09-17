Во всех общеобразовательных школах, подчиняющихся Управлению образования города Баку, начался III тур по приему учеников в первый класс на 2019-2020 учебный год.

Как сообщили АПА в Управлении образования Баку, целью продления времени приема школьников является привлечение каждого ребенка к обучению и использования в равной мере созданных государством условий для образования.

В этом туре электронная регистрация детей будет проводиться до 15 октября, при помощи пункта «Связь» (на основе электронного заявления) с указанием родителем (законным представителем) уважительной причины (чрезвычайная ситуация, лечение ребенка или родителя, отсутствие родителя по причине служебной командировки).

После этого периода заявления не будут приниматься. После прохождения регистрации родители должны представить в соответствующую школу необходимые документы. После приема документов родителям (законным представителям) будет выдана квитанция.

Отметим, что прием школьников в общеобразовательные школы г.Баку на 2019-2020 учебный год начался с 13 марта текущего года. Но несмотря на начало учебного года и учитывая обращения опоздавших по уважительным причинам родителей, было решено продлить время электронной регистрации для приема школьников в I класс и прием документов в школы до 15 октября.

Minval.az