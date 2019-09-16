Участник апрельских боев 2016 года Кямиль Мусави, выразил благодарность первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за то, что она оплатит все расходы на его операцию.

Как сообщает азербайджанский интернет-сайт 1news.az, об этом К.Мусави написал на своей странице в Facebook.

«Мехрибан ханум, благодарю вас за то, что вы покрываете расходы за мою операцию и всегда уделяете нам внимание. Спасибо за вашу заботу.

Друзья, 18 сентября текущего года у меня будет тяжелая операция в клинике Bona Dea. Молитесь за нас!!!», — написал он.



Minval.az