В Азербайджане в настоящее время действует более трех тысяч компаний с турецким капиталом.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, сообщает в понедельник Trend на открытии азербайджано-турецкого бизнес-форума.

По его словам, турецкие компании в качестве подрядчиков выполнили работу в рамках 300 государственных проектов на сумму 15,5 миллиарда долларов.

«Инвестиции Турции в экономику Азербайджана достигли 12,2 миллиарда долларов, инвестиции Азербайджана в экономику Турции — 15 миллиардов долларов», — сказал он.

Также он отметил, что Турция стоит на первом месте по вложениям инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана (2,8 миллиарда долларов).

Министр также заявил, что подписанный в ходе заседания МПК план деятельности на 2019-2021 годы позволит расширить сотрудничество в торгово-экономической и других сферах.

Мустафаев также пригласил турецкие компании к совместной работе в Азербайджане в сферах АПК, промышленности, энергетики, фармацевтики.

Minval.az