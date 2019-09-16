Российский туроператор «Русский экспресс» в сентябре текущего года подготовил для граждан РФ специальные туристические новогодние предложения для поездок в Азербайджан, сообщает «Вестник АТОР».

Как сообщает АТОР, туроператор взял на новогодний период гарантированные места в Баку на рейсах авиакомпанииAZAL, что, безусловно, делает стоимость авиаперелета в пакете ниже.

«Туроператор подготовил экскурсионные программы на новогодний период со стоимостью от $645 до 785 на человека (за полный пакет с отелем, авиаперелетом, трансферами и включенными экскурсиями). В основном туристов размещают в проверенных отелях 4–5*, расположенных в центре города», — отмечает АТОР.

Согласно информации туроператора, на сегодняшний день в системе бронирования цены на программу «Новогодние каникулы» (2 – 6 января, 4 дня) стартуют от 42 тыс. р./чел. за полный турпакет с перелетом, на программы «Восточный Новый год в Баку» (29 декабря – 3 января , 5 дней) – от 44,2 тыс. р./чел.

Кроме того, оператор предоставляет и другие доступные к бронированию с перелетом регулярными рейсами программы: «Новогодние каникулы в Баку» (29 декабря – 2 января, 4 дня) – от 43,5 тыс. р./чел.

Более длительная программа «Новогодние каникулы в Азербайджане» (29 декабря – 4 января, 7 дней) обойдется 59,8 тыс. р./чел. за полный пакет с перелетом.

Цены на перелет ближе к праздникам, как правило, растут. В связи с этим, компания заранее позаботилась о своих туристах и подготовила программы с гарантированным перелетом по оптимальной стоимости.

Согласно мнению аналитиков, напряженность отношений между Москвой и Тбилиси отрицательно сказалось на турпотоке в Грузию, что в свою очередь привело к росту числа российских туристов в Азербайджан.

Эксперты считают, что в отличие от ряда других направлений, куда туристы, чтобы сэкономить, отправляются в первых числах января, в Баку едут именно для того, чтобы встретить сам Новый год в атмосфере восточной сказки и праздника.

«Новогодний Азербайджан предпочитают туристы старшего возраста, любители широких застолий и неспешных прогулок. Несомненный «плюс» для российских туристов в том, что в Азербайджане все говорят по-русски», — отмечает АТОР.

Minval.az