В январе-июле в Азербайджане зарегистрировано 35,192 тыс. браков (рост на 6,6% по сравнению с 7 месяцами 2018 г) и 9,793 тыс. разводов (рост на 14,7%), сообщает Государственный комитет по статистике.

Численность населения Азербайджана в январе-июле увеличилась на 46,417 тыс. человек и составила 10 млн 027,874 тыс. человек по состоянию на 1 августа 2019 года,

В городах проживает 52,8% населения страны, в сельской местности — 47,2%. Мужчины составляют 49,9% населения, женщины — 50,1%.

За указанный период в республике родились 79,861 тыс. младенцев. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек составил 13,9 новорожденных. 53,4% новорожденных составили мальчики, 46,6% — девочки. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 1,844 тыс. двойняшек и 48 тройняшек.

За тот же период в Азербайджане умерло 33,647 тыс. человек. Уровень смертности за год снизился с 6,1 до 5,8 на каждые 1 тыс. человек.

Minval.az