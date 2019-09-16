Крокодил, который принадлежал советскому космонавту Владимиру Шаталову, откусил руку пожилому жителю Швеции.

79-летний Ларс Лидегрен посетил частную вечеринку в стокгольмском аквариуме Скансен. Там находится открытый вольер с кубинскими крокодилами. Мужчина опустил туда руку и одна из рептилий схватила его.

Крокодил держал конечность шведа около десяти секунд. Из-за этого инцидента мужчина на три недели попал в больницу, а руку ему пришлось ампутировать по локоть, передает портал «Korrespondent.net».

В 1977 году Фидель Кастро подарил маленьких кубинских крокодилов советскому космонавту Владимиру Шаталову. Когда рептилии стали слишком большими, жена космонавта потребовала избавиться от них.

В Московском зоопарке места крокодилам не нашлось, тогда Шаталов предложил их Швеции. По словам космонавта, он провез их лично в самолете в ручной клади.





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