«День знаний» в Баку начался с шаров, цветов и музыки. Те, кто пришел в первый раз в первый класс и гордятся и боятся одновременно: в маленьких, запотевших от волнения ладошках зажаты большие букеты для первой в жизни учительницы, за спинами малышей – ранцы, несколько тяжеловатые для таких крох. Студенты, отгулявшие лето, с новыми силами возвращаются в вузы – догрызать гранит науки. А мы, среднестатистические граждане, давным-давно закончившие и школу, и вузы, с неподдельным чувством радости наблюдаем за школьниками и студентами, вспоминая свои детство и юность.

Но после того, как сошла первая ностальгически-эйфорическая волна, и мы (вчерашние школьники и студенты), в целях добраться до рабочих мест, спустились в метро или подошли к автобусным остановкам, то из мира воспоминаний нас вырвала рука суровой реальности, ткнув носом в вонючие и душные вагоны Бакинского метрополитена (самое удивительное, что на линии «Дернегюль» волшебным образом пропали все современные благоустроенные вагоны с вентиляцией), а в автобусах наблюдалось безумное столпотворение.

Конечно же, мы все понимаем: начался учебный год, увеличился пассажиропоток, что, в принципе, происходит каждый год. Но все же остается открытым вопрос: почему транспортная система столицы снова оказалась не готова к началу учебного года? Ведь в течении года мы постоянно публиковали новости о том, что в столицу завезены новые автобусы, а «Бакметрополитен» закупил новые вагоны… И где все эти новшества? Почему мы, жители столицы, не наблюдаем их в день, когда дети пошли в школу, а студенты – в институты?

Кроме того, в автобусах наблюдалось большое количество детей, которых родители везли в школы, расположенные в разных районах города. Получается, что распоряжение Министерства образования о том, что дети должны учиться по месту прописки – не работает, и родители по-прежнему устраивают своих детей в школы, находящиеся далеко за пределами ареала проживания?

Все эти нюансы заставляют думать о том, что Баку оказался не готов к учебному году также, как обычно никогда не бывает готов к дождям и снегу – несмотря на радужные уверения коммунальных служб в обратном.

Яна Мадатова

Minval.az