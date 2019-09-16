Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в открытии нового учебного комплекса полной средней школы номер 300 на 960 ученических мест в Бинагадинском районе Баку.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в открытии нового учебного комплекса полной средней школы номер 300 на 960 ученических мест в Бинагадинском районе Баку.
Дата: 2019/09/16 11:27
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
59
Однако Баку пристально наблюдает за деятельностью ОДКБ, заявил завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник в Баку вице-президента Турции Фуада Октая, сообщает сайт главы государства.
В январе-июле в Азербайджане зарегистрировано 35,192 тыс.
Вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя-исполнительный секретарь партии »Ени Азербайджан» Али Ахмедов поздравил учащихся и родителей с началом 2019/2020 учебного года.
В Азербайджане сократился уровень смертности.
Официально подтверждено участие Азербайджана в конкурсе песни Евровидение-2020, сообщает отдел по связям с общественностью компании Общественное телевидение
Из Еревана часто распространяются странные, если не сказать сумбурно алогичные заявления и оценки касательно обмена военнопленными и теми, кого принято считать без вести пропавшими
«День знаний» в Баку начался с шаров, цветов и музыки.
»Правительство Грузии придает большое значение строительству нового здания для грузиноязычной школы в Гахском районе Азербайджана».