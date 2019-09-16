«Правительство Грузии придает большое значение строительству нового здания для грузиноязычной школы в Гахском районе Азербайджана».

Об этом Report сообщил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Леван Харатишвили.

По его словам, открытие любой школы, отвечающей современным стандартам, является позитивным шагом: «Выражаем благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и нашим азербайджанским партнерам в связи со строительством нового здания школы в селе Алибейли Гахского района».

Замминистра выразил признательность азербайджанским партнерам за тесные партнерские и дружественные отношения между Грузией и Азербайджаном.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева из резервного фонда главы государства было выделено 1 млн манатов для строительства нового здания грузиноязычной школы в селе Алибейли Гахского района.

Minval.az