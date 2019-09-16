Согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым плану, с 16 по 20 сентября под руководством министра обороны пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений.

Как сообщает Министерство обороны, в ходе учения предусматривается отработка вопросов организации и проведения контрнаступательной операции в горах путем нанесения превентивных ударов для разгрома группировки противника и овладения выгодными рубежами на освобожденных территориях.

В учениях примут участие до 10.000 личного состава военнослужащих, более 100 единиц танков и бронетехники, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

Minval.az