15 сентября исполнился 101 год со дня освобождения Кавказской исламской армией Баку от большевистско-дашнакских военных соединений.

По этому случаю сотрудники посольства Турции в нашей стране и представители ряда общественных организаций посетили в Шехидляр хиябаны монумент, воздвигнутый в честь турецких солдат, ставших шехидами в борьбе против большевистско-дашнакских войск, учинивших в 1918 году кровавую резню в Азербайджане.

На мероприятии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, минутой молчания была почтена память шехидов.

Посол Турции в нашей стране Эркан Озорал возложил венок к памятнику, воздвигнутому в Шехидляр хиябаны в память о солдатах Кавказской исламской армии, ставших шехидами за освобождение Азербайджана, оставил запись в Книге памяти.

В своем выступлении посол отметил, что на протяжении истории Турция и Азербайджан всегда были вместе и впредь будет так: «Потому что мы – одна нация – два государства. 101 год назад Кавказская исламская армия именно с этими чувствами пришла в Азербайджан».

Участники мероприятия возложили гвоздики к могилам шехидов.

Затем были возложены цветы на могилы героических сыновей и дочерей, отдавших жизни во имя свободы, независимости и территориальной целостности Азербайджана, возложили венок к монументу «Вечный огонь».

Minval.az