В казахстанском Нур-Султане проходит мировое первенство по борьбе.

Азербайджанский спортсмен Эльданиз Азизли (55 кг) завоевал бронзовую медаль, разгромив представителя США Макса Ноури со счетом 8:0.

Minval.az