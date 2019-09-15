В казахстанском Нур-Султане проходит мировое первенство по борьбе.
Азербайджанский спортсмен Эльданиз Азизли (55 кг) завоевал бронзовую медаль, разгромив представителя США Макса Ноури со счетом 8:0.
В казахстанском Нур-Султане проходит мировое первенство по борьбе.
Азербайджанский спортсмен Эльданиз Азизли (55 кг) завоевал бронзовую медаль, разгромив представителя США Макса Ноури со счетом 8:0.
Дата: 2019/09/15 17:33
Раздел: Азербайджан, Спорт
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