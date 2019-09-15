Обнародован прогноз погоды на территории страны на 16 сентября.

Как говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Утром в некоторых местах будет пасмурно, в некоторых местах ожидаются дожди. Прогнозируется порывистый северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-20, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 25-27. Атмосферное давление – 761 мм, относительная влажность 65-75 процентов.

В регионах Азербайджана пройдут грозы, ожидаются дожди, местами ливневого характера, есть вероятность выпадения града. Утром в некоторых местах ожидается туман. Западный ветер, в некоторых местах усилится.

Температура воздуха ночью будет 13-18, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днем 13-18 градуса тепла.

Minval.az