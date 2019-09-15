Писатель, публицист и блогер Вахид Гази на страницах своего интернет-блога поделился мнением о нарушении авторских прав и искажении своих мыслей армянами. «Минвал» приводит его соображения без сокращений.

Еще 3 года назад я выразил протест по поводу того, что сайт Panorama.am без моего разрешения (даже ведома) “перевел” на русский язык и в собственном, совершенно вольном пересказе опубликовал мою статьи “Xaçaturyanın qələbə süitası” (“Победная сюита Хачатуряна”), которая изначально была адресована азербайджанскому читателю.

Более того, статья была представлена как мое “открытое письмо”! Я знаю, что это обычное дело во время информационной войны – каждый адаптирует материал под свои интересы. Но уважающие себя СМИ, верные журналистской этике, так не поступают.

В статье я не говорил, что армяне, как народ, выше нас, азербайджанцев. «Они просто развиты, активны и осмотрительны» – это тоже не я писал. Я написал так: «Их не много. Они проницательны, шустры. Всегда подают руку друг-другу. Поэтому их видно везде» (“Çox deyillər. Gözüaçıq, zirəkdilər. Bir-birinə əl tutandılar. Ona görə hər yerdə gözə görünürlər”). При этом я не имел ввиду, что армяне достигли указанных успехов именно благодаря своему таланту и умению, поэтому мы им проигрываем. Во всех перечисленных областях и у нас имеются таланты. Истинная причина их успеха в другом.

А причина, на мой взгляд, в следующем: “Они подают руку падающему, подставляют плечо встающему. В науке, политике, искусстве, спорте, военном деле – везде для успеха одного пятеро прокладывали дорогу. Не дискредитировали идущего вперед, не мешали, не злословили, не рыли яму ближнему своему”.

Я еще тогда выразил протест по поводу извращения моих мыслей Panorama.am. Они не только исказили смысл материала, но и отказались опубликовать мою статью “Бейсбол на шахматной доске. Размышления о геноциде”, которую после случившегося я специально послал им.

Все это говорит о том, что они не профессиональные журналисты, а манипуляторы и фальсификаторы.

Войны – это короткие фрагменты описанного в религиозных книгах ада на Земле. Война – творение Дьявола. Я хорошо знаю, что это такое и человек со здоровой психикой никогда не будет желать войны.

Но иногда, чтобы защитить свою честь, ты вынужден воевать. С этой точки зрения, если нам для освобождения оккупированных земель придется взять в руки оружие, никто не должен осуждать нас. Я – человек, всем сердцем желающий мира, но, несмотря на это, заявляю: если завтра вы увидите меня в окопах, знайте, это война за честь!

После опубликованного на сайте Panorama.am и еще десятка армяно-русских сайтов якобы моего “текста” и последующих хвалебных отзывов армян, нашлись недруги-земляки, которые в соцсетях стали проклинать меня. Видео с искаженным текстом появилось даже в ютубе. Однако ничто не помешает мне говорить правду. Как человек, переживший войну, повидавший в Агдамской мечети трупы жителей Ходжалы, я не могу оправдать действие армян. Но есть и другая правда, которую я знаю: оба народа превратились в зомби, которыми политические элиты пользуются в собственных целях.

Еще одно, в чем я уверен: если не будет вмешательства со стороны, скажу конкретнее, со стороны России, все кавказские народы смогут жить в мире. И Карабахский узел развяжется без войны. Таково мое желание! Но для этого оба государства, в первую очередь, должны стать хозяевами собственной судьбы.

От взаимной ненависти, излияния злости в социальных сетях нет никакой пользы. От этого выиграют разве что те, кто хочет видеть нас вечными врагами.

Minval.az