В Азербайджане выступили с интересной идеей воздвигнуть памятник национальному герою Мубаризу Ибрагимову на одной из горных вершин республики.

Как сообщает азербайджанский интернет-сайт 1news.az, с призывом к скульпторам, которые могут создать памятник Мубаризу Ибрагимому на горной вершине, выступил в Facebook учредитель «Hurriyet Azərbaycan» Ровшан Тагиев, при этом разместив фотографию самой идеи.

«Есть необходимость в таком памятнике. Если есть скульптор, который может создать такой памятник на какой-нибудь горной вершине, пусть со мной свяжется. Мы можем это реализовать»,- написал он.

Minval.az