Во Франции президент Ассоциации друзей Азербайджана Жан-Франсуа Мансель направил в средства массовой информации письмо с осуждением визита французских парламентариев в оккупированный Нагорный Карабах.

Как передает Report, в своем обращении организация призвала французское правительство и руководство Французского национального собрания (парламента) принять соответствующие меры против этого провокационного акта.

В документе говорится, что депутаты могут свободно идти туда, куда хотят, но нарушают международное право, совершая официальный визит на оккупированные территории Азербайджана:

«Если бы депутаты посетили регион Эльзас-Лорен по приглашению правительства Германии в 1870–1914 годах, как бы французы это приняли?»

Minval.az