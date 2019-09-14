В субботу состоялось открытие Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капитального ремонта.
В открытии приняли участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева.
В субботу состоялось открытие Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капитального ремонта.
В открытии приняли участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева.
Дата: 2019/09/14 23:55
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
39
15 сентября в Гяндже в первом номере газеты «Азербайджан» публикуются новости об освобождении Баку
14 сентября проведено очередное традиционное мероприятие по очистке побережья, организованное Общественным объединением IDEA, Министерством экологии и природных
Названы города с наибольшим количеством браков и разводов в Азербайджане в первом полугодии.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в субботу побывала в Шамахинском районе.
В период бурного роста автомобилизации в Баку главным критерием безопасности является культура на дороге – ответственность водителей
Азербайджанский таэквондист Радик Исаев завоевал бронзовую медаль на турнире Гран-при в Чибе (Япония).
Медали 37-го чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет с 16 по 22 сентября в Баку, представлены
Сегодня в 11:52 из службы «102» Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий Азербайджана
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром и вечером на отдельных