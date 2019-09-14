14 сентября проведено очередное традиционное мероприятие по очистке побережья, организованное Общественным объединением IDEA, Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Фондом молодежи Азербайджанской Республики, ОАО «Чистый город» и Бакинским транспортным агентством.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, акция чистоты, приуроченная к Международному дню очистки побережья и в связи с завершением пляжного сезона, была организована на общественном пляже, созданном в поселке Бузовна по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой. К кампании присоединились более 400 добровольцев.

Основная цель мероприятия — пропаганда соблюдения чистоты на морском побережье, предотвращение загрязнения прибрежных территорий бытовыми отходами, привлечение молодежи к борьбе за охрану морской окружающей среды.

В ходе мероприятия участники акции, снабженные необходимыми санитарными принадлежностями, под музыку диджеев собрали с пляжа до трех тонн отходов. Затем отходы были рассортированы и определены наиболее часто встречаемые из них.

Общественное объединение IDEA вместе с местными и международными партнерами регулярно проводит акции чистоты на побережье Каспия, Куры и других рек с целью сохранения, увеличения и охраны водных биоресурсов Азербайджана и региона. Общественное объединение IDEA призывает всех любителей природы не проявлять равнодушия к проводимым акциям и вносить вклад в охрану окружающей среды!

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