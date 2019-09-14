Медали 37-го чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет с 16 по 22 сентября в Баку, представлены общественности.

Медали чемпионата, носящего лицензионный характер к летним Олимпийским играм «Токио 2020», изготовлены в форме лого Международной федерации гимнастики. За девять комплектов медалей будут бороться свыше 300 гимнастов из 61 страны, сообщает агентство АзерТАдж.

На чемпионате мира, который пройдет на Национальной гимнастической арене, нашу страну представят 9 гимнастов. На соревнованиях личниц будут состязаться Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. На соревнованиях по групповым упражнениям в составе нашей команды участвуют Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумметова и Дарья Сорокина.

На чемпионате гимнасты, занявшие в индивидуальной программе по многоборью места в первой 16-ке, (с каждой страны максимум 2 гимнаста), получат лицензию. А что касается команд по групповым упражнениям, по результатам прошлогоднего чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На чемпионате текущего года по очкам по многоборью еще 5 лучших команд получат путевку на Олимпиаду в Токио.

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