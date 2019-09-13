Стратегические валютные резервы (СВР) Азербайджана в январе-августе 2019 года увеличились на 10,5% — до $49,4 млрд, говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана.

«С начала 2019 года валютные резервы Азербайджана увеличились на $4,7 млрд или на 10,5% и достигли отметки в $49,4 млрд», — отметили в банке.

По данным ЦБА в январе-августе текущего года средняя цена на нефть составила $65 за баррел.

По состоянию на конец 2018 года СВР составляли $44,8 млрд.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

Minval.az