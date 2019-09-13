Хавбек сборной Азербайджана по футболу Эдди Исрафилов рассказал о том, что имел возможность выбора между тремя странами, а также решение, почему он выбрал именно «милли», передает «Азериспорт».

«У меня есть испанский паспорт и я мог бы играть за сборную Испании, хотя было бы очень сложно попасть туда. Но также, во мне и корни из Азербайджана, моя мама родом оттуда. Поэтому я могу играть за Азербайджан. В принципе, я уже провел 15 игр за сборную. Я мог играть и за Анголу, ведь мой отец оттуда. Но я выбрал Азербайджан, потому что таким образом я могу играть в Европе», — заявил Исрафилов.

Minval.az