Правительство Азербайджана дефицит госбюджета на 2020 год прогнозирует на уровне 1 млрд 133,7 млн манатов или 1,4% ВВП, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Доходы госбюджета на 2020 год прогнозируются на уровне 24 млрд 484 млн манатов (рост по сравнению с 2019 г на 5,7%), расходы – 25 млрд 617,7 млн манатов (рост на 5,7%).

Доходы госбюджета на следующий год рассчитаны из цены на нефть в $55 за баррель (на 2019 год — $60 за баррель).

В структуре доходов 57% или 13 млрд 947,5 млн манатов планируется обеспечить за счет поступлений от нефтяного сектора, 43% или 10 млрд 536,5 млн манатов – от ненефтяного сектора. По сравнению с 2019 годом рост поступлений в бюджет от ненефтяного сектора запланирован на 11,3%.

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2020 год предусмотрены в размере 11 млрд 767,5 млн манатов (рост на 3,5% по сравнению с показателем на 2019г) или 48,1% всех бюджетных доходов.

В структуре расходов 10 млрд 247,1 млн манатов (удельный вес 40,7%) планируется направить на социальные цели, что на 2 млрд 664,2 млн манатов превышает показатель на 2019 год.

В частности, расходы на оплату труда в 2020 году запланированы на уровне 6 млрд 723,4 млн манатов, на выплату пенсий и социальных пособий – 3 млрд 213,4 млн манатов, в том числе трансферт в Государственный фонд социальной защиты – 1 млрд 426,9 млн манатов.

Расходы по применению обязательного медицинского страхования (ОМС) запланированы на уровне 902,9 млн манатов, закупку продовольствия и по обеспечению – 414 млн манатов, прочие социальные расходы – на уровне 81,2 млн манатов.

Прогноз по доходам госбюджета на 2019 год составляет 23 млрд 168 млн манатов, расходам — 25 млрд 190 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2019 год прогнозируется 2 млрд 22 млн манатов или 2,5% ВВП.

Minval.az