Президент Азербайджанкой Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по ликвидации последствий стихийного бедствия в Агсуинском районе.

Согласно распоряжению, в целях устранения ущерба, нанесенного жилым домам в Агсуинском районе в результате землетрясения, на ремонт этих домов из Резервного фонда президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, исполнительной власти Агсуинского района района выделено 2 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в установленном порядке. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Minval.az