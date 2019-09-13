В 2020 году курс доллара США останется на уровне 1,7 маната. Об этом заявили в Минфине Азербайджана.
В следующем году никаких изменений в курсе национальной валюте не ожидается.
В 2020 году курс доллара США останется на уровне 1,7 маната. Об этом заявили в Минфине Азербайджана.
В следующем году никаких изменений в курсе национальной валюте не ожидается.
Дата: 2019/09/13 17:49
Раздел: Азербайджан, Важно
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