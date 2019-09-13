В селе Алибейли Гахского района Азербайджана сдана в эксплуатацию новое здание, построенное для грузиноязычной школы. 160 учащихся средней школы села Алибейли в 2019-2020 учебном году пойдут в новую школу.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева из резервного фонда главы государства были выделены соответствующие средства для строительства нового здания школы.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра образования Идрис Исаев, посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, генеральный консул Грузии Николоз Иашвили, представители руководства Гахского района и местные жители.

Minval.az