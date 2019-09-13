Приостановлена деятельность сотрудников патрульно-постовой службы (ППС), которые осуществляли контроль при переходе пешеходами улиц и проспектов Баку.

Как сообщил АПА начальник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Эхсан Захидов, с марта прошлого года приказом министра внутренних дел для пресечения нарушения пешеходами правил дорожного движения сотрудникам ППС районных управлений полиции города Баку, а также органов полиции других городов и районов республики были предоставлены полномочия инспекторов дорожной патрульной службы: «В то время принятие такого решения было актуальным. Но то, что сотрудники ППС останавливали нарушителей, штрафовали их, составляя протокол, приводило к потере времени пешеходами, иногда вызывало у них недовольство. С учетом этого министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов несколько дней назад подписал соответствующий приказ. Согласно этому приказу, регулярные части ППС лишены предоставленных им полномочий инспекторов дорожной патрульной службы и возвращены на постоянные места службы для продолжения выполнения своих законных служебных обязанностей».

Э.Захидов отметил также, что министр В.Эйвазов дал соответствующие поручения соответствующим структурам МВД по защите жизни граждан путем более эффективного использования современных технических средств.

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