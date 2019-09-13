11 сентября сотрудники Главного управления общественной безопасности МВД совместно с представителями Агентства продовольственной безопасности провели оперативное мероприятие на территории Сураханского района столицы.

Как сообщили в пресс-службе МВД, на территории поселка Говсан в ходе осмотра принадлежащего жителю города Баку А.Мурсалову участка по разделки птицы, было обнаружено не отвечающее санитарным требованиям, непригодное к употреблению мяса курицы общим весом 996 кг.

Взятые образцы переданы в лабораторию Агентства продовольственной безопасности для проведения соответствующей экспертизы.

Ведется расследование.

Minval.az