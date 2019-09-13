Продолжение агрессивной политики Армении и её шаги, направленные на закрепление нынешнего статус-кво, основанного на военной оккупации, в том числе звучащие в последнее время аннексионистские заявления руководства этой страны, даже если они преимущественно были направлены на внутреннюю аудиторию, способствовали эскалации ситуации в регионе. Наряду с явным попранием международного права, они создали весьма опасную напряжённость, практически ставя под сомнение предпринимаемые международными посредниками многолетние усилия по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана

«Суть ведущихся долгие годы при посредничестве стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта заключается в обеспечении его разрешения на основе норм и принципов международного права, включая решения и резолюции международных организаций, прежде всего известные резолюции СБ ООН. А это, как неоднократно указывалось в заявлениях стран-сопредседателей, в том числе от 9 марта 2019 года, предусматривает освобождение оккупированных территорий Азербайджана и обеспечение безопасного и достойного возвращения перемещённых лиц в свои дома.

Известно, что армянская сторона близко знакома с решениями и резолюциями, принятыми международными организациями по урегулированию конфликта, а также с мандатом сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как отмечается в заявлениях последних, мирное урегулирование конфликта должно строиться на основе Устава ООН, положениях Хельсинкского Заключительного акта, решениях и резолюциях Совета Безопасности ООН и ОБСЕ.

Безответственная и деструктивная позиция руководства Армении не только не служит целям мирного разрешения конфликта, о чём голословно заявляют в Ереване, но напротив – идёт вразрез с сутью последних обсуждений по урегулированию и преследует цель попытаться разрушить переговорный процесс.

Господину Пашиняну также следует уяснить, что сторона, которая выйдет из переговорного процесса под давлением национал-провокаторов, однозначно окажется проигравшей. А потому, у него нет иного выхода, кроме как договариваться с Азербайджаном при посредничестве Минской группы ОБСЕ. И чем быстрее руководство Армении начнёт последовательно и бесповоротно двигаться именно в этом направлении, тем скорее армянский народ сможет выйти на путь устойчивого развития в мире с соседями.

Вместе с тем, вновь напоминаем армянской стороне, что в соответствии со статьёй 25 Устава ООН все государства-члены должны выполнять решения Совета Безопасности. Если требования данного положения не будут исполнены Арменией, то руководство этой страны ни в коей мере не должно сомневаться в том, что Азербайджан восстановит свой суверенитет в рамках международно признанных границ, апеллируя к статье 51 Устава ООН», – подчеркнули в МИДе.

Minval.az