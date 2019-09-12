Кабинет министров утвердил новые «Требования к автоаптечке и огнетушителю, а также инструкции по их использованию»

Как сообщает в четверг Trend, этот документ определяет требования к составу аптечки и огнетушителю в транспортных средствах (легковых и грузовых автомобилях, автобусах, колесных тракторах, мотоциклах с боковой коляской, а также трамваях и троллейбусах), инструкции по их использованию.

Согласно документу, водители в своих транспортных средствах должны обеспечить наличие и укомплектованность аптечек. Они должны находиться в местах, защищенных от прямых лучей солнца, во избежание порчи содержащихся в них лекарств.

Огнетушители во всех транспортных средствах должны быть установлены в легкодоступных местах. Запрещается хранение огнетушителей в закрытом багажном отсеке.

Minval.az