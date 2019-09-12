«Уверен, что в новом театральном сезоне вновь увижу народного артиста Фахраддина Манафова на сцене».

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции заявил министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.

По его словам, спектакль с участием Ф.Манафова до сих пор в репертуаре: «Театр готов выполнить условия, которые он выдвинет».

«Открытие нынешнего театрального сезона состоится в недавно восстановленном Шушинском театре. 17 сентября мы проведем там открытие сезона», — добавил А.Гараев.

Minval.az