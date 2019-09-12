Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, руководящий состав министерства и военный атташе Турецкой Республики в Азербайджане бригадный генерал Исмаил Хаккы Косеали прибыли в аэродром базирования авиационных средств Азербайджана и Турции, участвующих в совместных летно-тактических учениях “TurAz Qartalı-2019”, сообщает МО АР.

Вначале были исполнены государственные гимны двух стран, после чего минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, погибших за независимость обеих стран.

Поприветствовав личный состав, участвующий в учениях, министр обороны начал свое выступление со слов общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева «Азербайджан и Турция – одна нация, два государства» и лидера турецкого народа Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана – наша радость, горе Азербайджана – наше горе».

Подчеркнув важность учений в плане обеспечения безопасности двух стран, министр обороны отметил, что это является ещё одним показателем нашей военной мощи. Министр, пожелав успехов участникам учений, выразил удовлетворение проведением полетов боевой авиации на высоком уровне.

Затем высокопоставленным гостям был представлен брифинг по итогам учений.

После концертной программы творческого коллектива Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова участникам учений были вручены подарки. Затем был организован совместный обед для гостей и участников учений.

Следует отметить, что представители Военно-воздушных сил Исламской Республики Пакистан принимали участие в учениях в качестве наблюдателей.

Minval.az