«Мы решительно осуждаем незаконный визит французских парламентариев в оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана».

Об этом отмечается в заявлении, распространенном министерством иностранных дел Азербайджана в связи с незаконным визитом французских парламентариев в оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана.

В ноте обращено особое внимание на то, что осуществление такого рода незаконных поездок серьезно подрывает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, включая Францию, имеющие целью урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, а также наносит ущерб авторитету Франции как посредника в этом процессе.

В документе правительство Франции призывается принять решительные меры для пресечения незаконных поездок парламентариев этой страны на оккупированные территории Азербайджана.

Minval.az