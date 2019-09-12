Всё должно вестись к тому, чтобы нагорно-карабахский конфликт был разрешен.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В связи с имеющейся уже многие годы очень тяжёлой и, к сожалению, неразрешенной ситуацией между двумя странами, между Азербайджаном и Арменией, всё должно вестись к тому, чтобы эта очень сложная и уже застарелая проблема была решена, и тем более ничто не могло бы усугубить, но способствовало бы её разрешению, сказала она.

Захарова отметила, что Россия ответственно выполняет взятые на себя соответствующие обязательства по этому вопросу в рамках Минской группы ОБСЕ.

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