ЗАО «Бакинский метрополитен» планирует в 2020 году закупку новых вагонов, заявил заместитель председателя общества Хидаят Мамедов.

«Ожидается закупка новых вагонов. В данное время ведется анализ состояния имеющихся вагонов, после чего будет объявлено о списания старых вагонов из эксплуатации и приобретении новых», — сказал Мамедов журналистам в четверг.

Бакметрополитен и «Метровагонмаш» 30 января 2019 года заключили договор на производство вагонов модели «81-765.Б/766.Б». Контракт предусматривает поставку в Азербайджан до конца текущего года 6 пятивагонных поездов. Каждый состав будет включать два головных моторных вагона с кабиной управления и три промежуточных моторных вагона.

На текущий момент Бакметрополитен в рамках этого контракта уже получил 30 вагонов 4-го поколения модели «81-765.Б/766.Б, из которых 20 уже запущены на линии.

С учетом данного контракта, общее число вагонов 4-го поколения на балансе Бакметрополитена достигнет 55.

Minval.az