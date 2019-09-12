Суд в Баку в четверг прекратил уголовное дело в связи с суицидом школьницы Элины Гаджиевой. Об этом агентству АПА сказали юридические представители семьи Гаджиевой Эмин Исмаев и Севиндж Алиева.

По их словам, вначале уголовное дело было начато по статье 125 (доведение до самоубийства), однако затем следствие по этому дело было прекращено. Следствие было продолжено по статьям 143 (оставление в опасности) и 314.2 (халатность, приведшая к смерти пострадавшего), и после завершения было передано в суд для рассмотрения.

В настоящее время судебное рассмотрение по этому делу продолжается.

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