Азербайджан вошел в топ-3 стран СНГ с самыми интересными эногастрономическими и винными праздниками и фестивалями этой осенью, сообщает российское агентство ТурСтат.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности событий.

По данным ТурСтат, в топ-5 эногастрособытий стран СНГ и ближнего зарубежья, популярных у туристов, входят: фестиваль «Телавино» в Кахетии (Грузия), Праздник граната в Азербайджане, Фестиваль молодого вина в Арени в Армении, Национальный день вина в Молдавии и фестиваль «Искусство виноделия» в Узбекистане.

«ТурСтат» сообщает, что в текущем году праздник гранатапройдет в городе Гёйчай в Азербайджанес 26 октября по 7 ноября. Во время праздника будет организована: ярмарка гранатов и гранатового сока более 60 сортов и приготовленных по-разному (печеный, вареный и жареный гранат), дегустация азербайджанской кухни, выступления фольклорных групп, спортсменов, танцевальных и песенных коллективов и конкурсы.

Minval.az