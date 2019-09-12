В Министерстве внутренних дел Азербайджана прокомментировали распространенную в социальных сетях информацию об идее создания в стране «полиции нравов».

Глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов заявил, что учитывая многочисленные обращения жителей столицы, сотрудники полиции предотвратили появление на центральных улицах Баку, в частности на Торговой (ул. Низами) женщин с пониженной социальной ответственностью, которые допускали действия, противоречащие национальным ценностям, менталитету азербайджанского народа, делали непристойные предложения туристам. Им были сделаны предупреждения.

«Эти действия полиции положительно были встречены жителями города. Но в последнее время некоторые пользователи соцсетей, основываясь на проведенные ею мероприятия, начали распространять сообщения о том, что в Азербайджане создается новая структура – «Полиция нравов». Хочу сказать, что эта информация не соответствует действительности. Проекта создания «Полиции нравов» никогда не было, нет и сейчас», — цитирует Захидова АПА.

Представитель ведомства также добавил, что азербайджанская полиция всегда достойно выполняла свои задачи, и впредь будет бороться с преступностью и любыми противоправными действиями, которые вызывают справедливое недовольство граждан.

Minval.az