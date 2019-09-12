Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) Азербайджана 16 октября начнет продажу 570 квартир в 13 домах в рамках строительства социального жилья в Ясамальском районе Баку.

«Продажи 570 квартир, из которых 10 — в домах №10-13 и 560 — в домах №14-22 в ЖК Ясамал-1, стартуют 16 октября в 11:00 и завершатся 30 октября в 00:00. Процесс выбора квартир начнется 18 октября в 11:00 и продолжится до 00:00 30 октября», — говорится в сообщении MIDA

Стоимость однокомнатных квартир с учетом НДС начинается от 29,925 тыс. манатов, двухкомнатных – от 47,652 тыс. манатов, трехкомнатных – 65,997 тыс. манатов. Продажа квартир будет осуществляться по принципу оплаты за счет льготного ипотечного кредита, предоставляемого Азербайджанским ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, или же за счет собственных средств покупателей.

В случае единовременной оплаты при покупке льготного жилья за счет собственных средств граждан стоимость квартир составит 26,933 тыс. манатов за однокомнатную, 42,887 тыс. манатов — за двухкомнатную и 59,397 тыс. манатов – за трехкомнатную.

В случае приобретения льготного жилья за счет льготного ипотечного кредита размер первичного взноса при ипотеке составит 10% от общей стоимости жилья. Ипотечный кредит предоставляется на срок от 3 до 30 лет по ставке 4% годовых.

Продажа квартир осуществляется только лицам, имеющим электронный кабинет в системе «Льготное жилье». Для выбора квартиры эти граждане должны войти в раздел «Satış/Mənzillər» (Продажа/Квартиры) в своих электронных кабинетах. Лица, вошедшие в систему в момент начала продаж и первыми выбравшие квартиру, получат возможность её приобретения, отмечает «Интерфакс».

Все выставляемые на продажу квартиры полностью отремонтированы, меблированы, оснащены комби-системой для отопления (включая сам комби-аппарат), а также счетчиками для учета расхода воды и газа.

Minval.az